Árvore atinge três carros na avenida Vasco da Gama

Uma árvore caiu em cima de três carros nesta quarta-feira, 4, na avenida Vasco da Gama, próximo ao posto São Jorge. Agentes da Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador) não têm informações sobre feridos. Os veículos estavam passando pela via quando foram atingidas. O trânsito foi interditado no sentido Lapa por conta do acidente.

