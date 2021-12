Artistas urbanos transformam viaduto em tela pública

Neste domingo, 9, as cores dos grafites que enfeitam o viaduto da Avenida Tancredo Neves ficaram mais reluzentes após os artistas urbanos Denissena e Eder Muniz refazerem os traços da obra. A dupla repaginou a grafitagem, retratando elementos da natureza e adicionando uma figura feminina ao trabalho.

De acordo com Denissena, com o passar do tempo, os autores sentiram a inquietação de renovar a obra de acordo com a evolução do trabalho de ambos. "Tivemos a necessidade de atualizar esse grafite como forma de contribuir com a beleza da paisagem urbana".

Depois de oito horas de trabalho intenso, dezenas de latinhas de spray e muita imaginação, os dois criaram o trabalho batizado de Realeza da Mata.

Segundo os artistas, a intervenção urbana tem como base a ancestralidade, natureza e o homem como guerreiro ou maior predador.

Para Eder Muniz, a obra contribuirá para a distração das pessoas que transitam no local, como também para que o observador desvie a atenção do caos urbano e aprecie por alguns segundos a arte. "Espero que cada pessoa que olhar esse grafite tenha uma interpretação própria. Espero que se transforme em uma chave que abrirá a imaginação do cidadão para os temas que tentamos abordar", comentou.

