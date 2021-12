Artistas se unem em prol da reabertura do Museu do Carmo

A igreja do Convento do Carmo, no Santo Antônio, recebeu neste domingo, 9, mais uma edição do movimento multicultural Viva o Carmo – Aqui, a cultura é sagrada, reunião de artistas de diversas linguagens que pretendem arrecadar fundos para a recuperação do museu e da sacristia da igreja – que abrigam cerca de 2.400 peças de arte sacra, todas em ouro – e atualmente estão fechados.

Oficina de yoga para crianças, recreação infantil, contação de histórias, feira de artesanato, exposição de fotografias, recital de poesia, oficina de culinária, rodas de conversa e desfile de marcas de estilistas baianos marcaram o dia de atividades, que teve início às 7h e se estendeu até às 19h.

A entrada custou R$ 10, revertida para profissionais que guiam os visitantes pelo espaço. Já atividades internas, feitas em outros espaços além do claustro, tiveram valor de R$ 15 a R$ 30.

De acordo com a produtora Clarissa Torres, membro do coletivo Viva o Carmo e uma das organizadoras do evento, a exposição das peças abrigadas no Museu do Carmo já não acontece há duas décadas, o que acabou por tornar o espaço desconhecido da população.

"É um patrimônio da igreja? É. Mas, mais do que um patrimônio particular, ele é um patrimônio público, um patrimônio que a gente precisa valorizar, precisa ver, visitar e conhecer", afirmou, ao classificar a igreja como "uma das sacristias mais belas das américas".

O evento, explica ela, acontece com contribuições voluntárias dos artistas, o que não permitiu a realização em todos os domingos.

A última edição, promovida em maio, também foi no final de semana, mas a produtora frisa que todos os dias da semana podem receber o evento. "Queremos que esse espaços se firmem como uma opção cultural na cidade", explicou.

Na edição deste domingo, o Viva o Carmo teve como madrinha a chef de cozinha baiana Tereza Paim, que pilota o Restaurante do Convento e o badalado Casa de Tereza.

Personagens passeiam pela área do prédio histórico (Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE)

adblock ativo