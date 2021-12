Com mais de 500 projetos inscritos na 13ª edição da CowParade Brasil, que acontece na capital baiana, os 60 artistas escolhidos já estão dando cor e texturas as esculturas de vaca. Os artistas têm até a próxima segunda-feira, 30, para concluir a produção.

Além dos selecionados, a exposição conta ainda com nomes ilustres que foram convidados especialmente para pintar uma vaquinha. Artistas visuais como Bel Borba; Maria Adair; Sista Katia e Alberto Pitta são alguns deles. Os cantores Carlinhos Brown (que pintou sua própria vaca) e Margareth Menezes (que teve sua vaca pintada pelo artista Jair Gabriel), são padrinho e madrinha do projeto, respectivamente, e também terão seus trabalhos eternizados em uma das esculturas.

As vacas, em três formatos, deitada, em pé e pastando, estão sendo pintadas e grafitadas no Ateliê Criativo, localizado em um galpão na Cidade Baixa.

Após ficarem prontas, as vacas serão espalhadas em locais públicos e privados de acesso público de 9 de outubro a 8 de novembro e, posteriormente, irão à leilão. A CowParade já percorreu, no Brasil, cidades como São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Goiânia e Belém do Pará e passou também por diversos países ao longo de 20 anos.

Artistas pintam esculturas de vaca da 13ª edição da CowParade Brasil | Foto: Divulgação/ATarde

