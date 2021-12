Artistas já podem se inscrever para atuar no Carnaval 2016

As inscrições para a contratação de serviços artísticos no Carnaval do Pelourinho e Carnaval Pipoca 2016 estão abertas a partir desta segunda-feira, 19. O credenciamento vai até o dia 19 de novembro, via sedex ou entregue no Palácio Rio Branco.

As contratações são para bandas e artistas solo, projetos formados por 3 diferentes artistas, bandões e grupos de rua, microtrios, nanotrios, entre outros. O formulário de inscrição e o edital completo estarão disponíveis no site da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA).



Para tocar nos largos Pedro Archanjo, Quincas Berro D'Água e Tereza Batista, podem participar artistas e bandas dos estilos afro, reggae, arrocha, pop rock, afro pop, axé, antigos carnavais, samba, hip-hop e guitarra baiana. No carnaval 2016 haverá inclusão da categoria Baile Infantil.



Já o Carnaval Pipoca, além dos já tradicionais microtrios, ganhará a participação de nanotrios, no Largo do Pelourinho, Centro Histórico de Salvador. Nesta modalidade, os projetos inscritos devem ser compostos necessariamente por 3 diferentes artistas para apresentação em conjunto, com tema livre.

