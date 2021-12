Artistas e blocos propõem circuito do Carnaval no Comércio

Em 2013, além dos circuitos Barra-Ondina e Campo Grande-Avenida Sete de Setembro, os foliões curtirão a festa também na região do Comércio caso seja aprovada a proposta de criação do chamado Afródromo. O projeto foi apresentado nesta terça, 21, ao prefeito de Salvador, João Henrique Carneiro, por membros da Associação de Entidades Culturais e Carnavalescas Afro, Afoxés e Afins da Bahia (Liga dos Blocos Afro).

O chefe do Executivo disse que vai apresentá-lo ao Conselho do Carnaval e secretariado, mas não deu uma estimativa de quando virá a resposta, embora tenha demonstrado entusiasmo. O projeto consiste em montar um espaço cultural em uma área delimitada pelo Mercado Modelo e a Feira de São Joaquim.

Calendário festivo - O objetivo é promover desfiles afro na Avenida da França durante o Carnaval, atrelando a festa a um rico calendário de eventos culturais e festivos de Salvador. Segundo a proposta, o percurso contará com palco, arquibancadas para 20 mil pessoas, praça de alimentação, espaços exclusivos para reggae e samba, além de telões que poderão ser montados nos muros da Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), dentre outros atrativos.

A projeção é que a festa movimente R$ 100 milhões e absorva 25 mil empregos. "Custos operacionais, ainda vamos levantar. Vamos discutir isso a partir de amanhã (nesta quarta) com todo o secretariado no meu gabinete", afirma o prefeito.

O projeto foi formulado pela liga, uma união dos blocos Ilê Aiyê, Cortejo Afro, Muzenza, Filhos de Gandhy, Malê Debalê, Timbalada, além do músico Carlinhos Brown. "Com o Afródromo, vamos demonstrar a capacidade que temos de fazer Carnaval na Bahia", afirma Brown.

Revisão de datas - O Carnaval será de sábado a sexta-feira, "mas vamos também trabalhar a identidade cultural da Bahia por meio das outras 36 datas de festas populares da Bahia, que precisam ser revistas", completou o artista.

Participaram da reunião o presidente da Saltur, Jonga Cunha; Cláudio Silva, da Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso Solo do Município (Sucom); o secretário da Educação, José Carlos Bacelar; e o assessor de relações internacionais, Leonel Leal.

"Nós temos orgulho da nossa raiz. O Afródromo chega num momento de maturidade do nosso Carnaval. Vamos tomar providências burocráticas, discutir com o Conselho Municipal do Carnaval para fazer acontecer", promete João Henrique.

