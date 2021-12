Artistas baianos prestam homenagens a Orlando Tapajós

Um último adeus. Na manhã deste domingo, 17, artistas baianos reservaram um momento para realizar uma última homenagem a Orlando Tapajós, que morreu na noite deste sábado, 16.

Tapajós possui um dos nomes mais enfáticos quando se trata do Carnaval baiano. Ele foi responsável por construir trios elétricos que, durante anos de folia, encantaram as avenidas de Salvador.

O velório de Tapajós teve início neste domingo, no Palácio Rio Branco. Nesta segunda-feira, 18, será reaberto, das 8h às 11h. Logo após, haverá um cortejo do Corpo de Bombeiros pela praça Castro Alves, seguinto na Casa D'Itália, com retorno à praça, onde terá trios elétricos para a realização de uma homenagem. Às 14h, haverá o sepultamento, no Jardim da Saudade,localizado em Brotas.

Para prestar homenagens, famosos da Bahia utilizaram o Instagram ao longo deste domingo. Todos estão utilizando a hashtag #OrlandoTapajos nas publicações.

Confira as homenagens dos artistas:

