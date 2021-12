Artistas do pagode baiano gravaram na tarde de ontem, 23, vídeos em homenagem ao musico Marcos Venício Santos de Jesus, de 32 anos, conhecido como Nego Pom. Ele foi assassinado por traficantes no bairro de Periperi, na ultima, quarta- feira, 22.

Igor Kannário, Ed City, Apache, Rick Ralley e Robissão, gravaram videos e postaram no youtube em homenagem ao companheiro de trabalho, no vídeo eles demonstraram a tristeza pela perda precoce do dançarino, músico, produtor e participante da banda 'Guetto é Guetto'.

Nego Pom era muito querido por todos, seus familiares, amigos e fãs que lamentaram e choraram a sua morte. Chiclete Ferreira, seu parceiro na banda Guetto é Guetto se mostrou bastante abalado com a morte do amigo durante o sepultamento do corpo, na quinta-feira, 23, no cemitério de Pirajá.

Veja as homenagens abaixo:

Da Redação Artistas baianos gravam homenagens para Nego Pom

