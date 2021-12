Artistas apoiam projeto para crianças com microcefalia

Um show beneficente em apoio a crianças com microcefalia,"Abraço à Microcefalia", será realizado neste domingo, 10, a partir das 15, no bar e restaurante Mariposa, em Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas (Grande Salvador).

No total, cerca de 70 famílias e crianças da capital baiana serão beneficiadas. O evento vai reunir músicos e artistas, entre eles a banda Los Baganas e o samba-rock de Os My Friends, além da participação do guitarrista Diego Andrade e convidados especiais.

O ingresso custa R$ 20 e pode ser adquirido, antecipadamente, na loja Salve Terra do Salvador Shopping ou no Mariposa, no dia do evento.

