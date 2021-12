Artista plástico Sante Scaldaferri morre em Salvador

O cenário artístico baiano está de luto. Morreu neste domingo, 15, o artista plástico baiano Sante Scaldaferri, aos 88 anos. Nascido em Salvador, Sante formou-se na na Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia (Ufba). Na década de 1930, ele participou de importantes movimentos culturais.

Uma das principais características de Sante era, através de suas pinturas, refletir o drama do povo da região dos sertões nordestinos do Brasil.

Ele foi membro do júri do "I Salão do MAM-Bahia de Artes Plásticas" (1994); do "Salão Regional de Itaparica" (1997) e do "VIII Salão do MAM-Bahia de Artes Plásticas" (2001) e integrou o Conselho Estadual de Cultura da Bahia.

O enterro do artista será nesta segunda-feira, 16, às 17h, no Campo Santo, no bairro da Federação, em Salvador.

adblock ativo