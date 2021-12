Artista plástica produz mural em homenagem ao Dia dos Namorados

Arte, música, amor e reflexão compõem uma intervenção em formato de mural pintado pela artista Miu Monteiro no muro do edifício Mirabella localizado no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. A arte é uma homenagem ao Dia dos Namorados comemorado neste sábado, 12, e foi inspirada na música "Amarelocura", da cantora baiana Aiace.

O mural foi pintado entre a quinta e sexta-feira, 10 e 11 de junho, e contou com a participação especial de Aiace durante o processo de criação do mural no dia 11. Composição de Lucas Pitangueira, com produção e mixagem de Paulo Mutti, a canção "Amarelocura" foi lançada em março deste ano no YouTube. A partir da letra da música, Miu Monteiro idealizou o mural com as frases: “Coragem no amor, ainda há doçura, fé que vai curar”.

A ação conta com a produção da CulturaTAO, uma produtora cultural com experiência no mercado, que já produziu projetos como Festival de Jazz do Capão, Arte Eletrônica Indígena, 1º Encontro de Cultura Itinerante, Sons da África, Mestre Didi – Revisitações Artísticas, Ópera Lídia de Oxum, entre outros.

Mural em processo de criação | Foto: Divulgação

adblock ativo