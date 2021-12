Artista mergulha em piscina de papel higiênico em protesto

O artista plástico Leonel Mattos mergulhou numa piscina de papel higiênico, no Centro Histórico de Salvador, para protestar contra a falta de trabalhos de locais na Bienal da Bahia. O evento acontecerá no próximo dia 29, na capital baiana e em cidades de interior da Bahia. A manifestação do artista chamou a atenção de quem passava pelo local.

adblock ativo