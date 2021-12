Artista Chico Liberato é espancado em tentativa de assalto

O artista plástico e cineasta Francisco Liberato de Mattos, de 79 anos, o Chico Liberato, foi internado no Hospital da Bahia, na noite de domingo, 22, após ser espancado por dois homens que invadiram a residência dele para roubar. Chico foi agredido até desmaiar.

Felizmente, segundo informou a esposa do artista, a roteirista e poetisa Alba Liberato, o estado de saúde dele é estável. Segundo ela, apesar de estar com uma vértebra quebrada e escoriações no rosto e braço, o artista está bem psicologicamente.

"Ele tem que usar um colar cervical, mas está com bom astral, divertindo os enfermeiros. Falou que tem que ir logo embora para fazer outro filme", revelou Alba, sorrindo.

No momento do crime, por volta das 19h, Liberato estava sozinho em casa, uma chácara na rua Mocambo, Trobogy, próximo à Estrada Velha do Aeroporto.

"Ele não quis sair comigo, disse que ia ficar pintando. Quando cheguei [às 20h30], ele estava ao telefone tentando pedir ajuda", lembrou a senhora, afirmando que, quando retornou, os suspeitos já tinham fugido.

O marido contou que, ao ouvir ruídos, pensou que algum conhecido havia chegado, mas logo foi abordado pelos homens, que queriam dinheiro. "Ele só tinha uns R$ 10, R$ 15 no bolso. Acho que ele reagiu. Mas disse que estava só se defendendo", contou Alba.

Os criminosos pularam o muro da residência, que não possui cerca eletrificada. A chácara fica na rua principal do bairro.

Na tarde de segunda-feira, 21, uma das filhas do casal, a produtora Cândida Liberato, foi registrar ocorrência na 10ª Delegacia (Pau da Lima). Conforme informações da assessoria da Polícia Civil, além de Cândida, outros familiares e o caseiro já foram ouvidos.

Ainda de acordo com a assessoria, Chico Liberato e a esposa estão sendo aguardados pela delegada Ana Lúcia Gonçalves para dar mais informações sobre o crime. O artista ainda deverá fazer alguns exames para ver se será preciso passar por alguma intervenção médica.

A equipe de reportagem tentou falar com a delegada, mas não obteve êxito. Até a noite de segunda, nenhum suspeito havia sido identificado, conforme informou a assessoria.

Museu

De 1979 a 1991, Chico Liberato dirigiu o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA). Atualmente, ele conclui o longa-metragem Amarilis, em parceria com a esposa.

Chico e Alba completaram, último dia 17, 50 anos de casados. Eles têm cinco filhos, entre eles a atriz Ingra Liberato.

