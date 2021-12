Artigo: 100 dias de Promoção Social

Num contexto nacional de crise econômica e em um país ainda tão marcado pelas desigualdades sociais, assumir pela segunda vez a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre) da terceira maior capital do país foi um grande desafio. A responsabilidade aumenta ainda mais por suceder gestores como Bruno Reis e Leo Prates, que promoveram verdadeiras revoluções na pasta e iniciaram muitos dos projetos que tenho a honra de dar continuidade.

Ao chegar à marca de 100 dias à frente da Sempre, devemos celebrar os avanços, reconhecendo o longo caminho que ainda precisamos percorrer em uma cidade que tem um histórico de desigualdade social.

A aprovação da Lei do Suas de Salvador, no dia 8 de outubro, foi um divisor de águas nas políticas públicas. Se transformou em referência nacional, estabelecendo de que forma os cidadãos serão vistos, cuidados e acolhidos para que todos os seus direitos sejam garantidos.

A conquista do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para mães de crianças com microcefalia também merece ser muito comemorada. Representando a Prefeitura de Salvador, participei, no dia 4 de setembro, de solenidade na Presidência da República em que foi oficializada a pensão vitalícia, em Brasília.

O Núcleo de Ações Articuladas para População em Situação de Rua ( Nuar) e as Unidades de Acolhimento Institucional (UAIs) da Boca do Rio e Ribeira foram inaugurados e se somam a outros equipamentos que compõem a nossa cada vez mais forte rede de proteção social. São verdadeiros espaços para fortalecimento da cidadania e acesso às políticas públicas. Explicitam o olhar da gestão do prefeito ACM Neto para o social. Através do Sempre Cidadão, que prevê investimentos na ordem de R$ 65 milhões em serviços, programas e projetos, maior volume de recursos já empregados na área em toda a história da cidade.

A parceria com o Projeto Axé para a proteção de crianças em situação de rua, projetos como o Amamentar Sempre e Sempre Comunidade não podem deixar de ser mencionados. Evidenciam o comprometimento e o cuidado da nossa equipe com os desafios da promoção social, da garantia de direitos e da conquista de autonomia para as pessoas em situação de risco social.

Considero que cuidar de pessoas em situação de rua é o nosso maior desafio. Entender que público é esse e como cada um merece uma atenção especial requer sensibilidade e doação. É fundamental ter a noção de que lidamos com vidas e que a humanização da assistência pode ser determinante para que o cidadão, enfim, possa deixar a situação de vulnerabilidade social.

Continuaremos firmes e focados na missão de tornar essas pessoas cada vez mais visíveis, empoderadas e independentes. Seguindo o passo, por uma Salvador cada vez mais justa e inclusiva.

