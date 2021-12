Artesãos temem desemprego com o fim do Instituto Mauá

Após a notícia de extinção do Instituto Mauá (IM), o final de semana na exposição da Feira Baiana de Artesanato, que ocorreu até a noite deste domingo, 11, na Barra, foi tenso para os artesãos, que temem pelo desemprego.

Muitos dos profissionais baianos (cerca de 11 mil cadastrados no Instituto Mauá, em todo o estado), têm na atividade do artesanato a base de sustento da família, o que preocupa ainda mais.

É o caso de Ingrid Rischard, que atua há 12 anos no IM. "Com o dinheiro da venda do meu artesanato criei e eduquei meus filhos, inclusive um deles é bolsista justamente por comprovar a minha atividade. Não sei o que será da gente daqui para frente", indaga Rischard, que diz não ter sido informada sobre o destino dos profissionais.

Outro expositor que vive do que produz é Arlindo Rodrigues. "Somos artistas e vivemos disso, como vai ser se tiram da gente as possibilidades do nosso sustento? Eu vivo disso aqui, nada mais", desabafa Rodrigues, que reclama da falta de informação sobre o futuro dos artistas.

Autarquia

A extinção do Instituto Mauá, que vai encerrar as atividades no próximo dia 28 de fevereiro devido à reforma administrativa do novo governador Rui Costa, altera a estrutura da autarquia por meio da Lei 13.204/2014.

Com isso, ao mesmo tempo que extingue o Instituo Mauá, cria a Coordenação de Fomento ao Artesanato, o que, segundo a diretora do Mauá Emília Almeida, já é colocado em prática em outros estados do país.

Segundo ela, não há o que temer, pois a atividade do artesanato continuará a ser fomentada. "Nossas ações vão permanecer, exceto a comercialização, que será feita por uma outra entidade que ainda não sabemos, mas a promoção, divulgação e preservação do trabalho artesanal continuará".

Para Emília Almeida, o fato de a notícia ser recente gera muita especulação. "Mas, depois que soubermos como tudo irá funcionar, os ânimos dos artesãos e funcionários do IM se acalmarão", prevê.

Isso porque os trabalhadores da casa também temem pelos seus empregos. Porém, Emília Almeida afirma que os cerca de 40 funcionários do instituto ficarão à disposição da Secretaria de Administração do Estado da Bahia (Saeb) e devem ser realocados para outros órgãos, assim como os 22 funcionários contratados por meio do Regime Especial do Direito Administrativo (Reda).

Nesse emaranhado de incertezas, uma coisa agrada: a mudança da Feira, que ocorria no bairro de Jardim de Alah, para a Barra. "Aqui temos mais segurança e visibilidade. Os turistas conhecem melhor nossos trabalhos. Eles compram e valorizam nossas peças", disse a artesã Maria Manuela.

De acordo com o coordenador de feiras do IM, Jorge Reis, a continuidade da exposição na Barra só depende do que será definido pelo governo. "Esperamos que continue como está e a feira permaneça aqui, como eles querem", disse.

