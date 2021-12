Artesanato produzido na Bahia ganha nova vitrine

A diversidade cultural por meio do artesanato criado na Bahia, através de uma produção que reflete a miscigenação de seu povo, ganhou nova vitrine. Artesãos e artesãs receberam, na tarde de terça-feira, 11, o novo Centro de Comercialização do Artesanato da Bahia, no Porto da Barra.

Bordados, cerâmicas, costura, tapeçaria e outras criações foram selecionadas conforme a relevância cultural, representatividade e técnica, as produções representam o artesanato dos 27 territórios de identidade da Bahia.

“Esse espaço é do artesanato da Bahia. Queremos trazer visibilidade, cada vez mais e artistas de grande qualidade. Uma loja que já existia e estamos fazendo a reimplantação dela, trazendo o artesanato de todas as regiões para ser exposto aqui, fazendo esse trabalho e reorganização”, salientou a cantora Margareth Menezes que preside a Associação Fábrica Cultural que assume o espaço e gestão da produção artesanal baiana.

Artesão desde pequeno, Aguilardo Teixeira, 72 anos, ressalta que ter um espaço na loja-conceito na Barra será muito bom para o segmento. “Facilita ainda mais a visibilidade do nosso trabalho, pois é um ponto atrativo, na Barra. É onde o povo anda, então ficou mais fácil de escoar a produção. Meu trabalho é muito detalhista. Da folha do metal até chegar nas minhas peças é muito difícil. Trabalho com balangandãs, estatuetas de orixás. Minha arte é toda feita em latão, banhado à prata, ouro, cobre e níquel”, explicou.

A abertura do espaço faz parte das iniciativas de comercialização e promoções do artesanato da Bahia, que une a nova política pública do setor, idealizada pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) e pela Associação Fábrica Cultural.

“É um local para recebermos lojistas, compradores de artesanatos, turistas e setor hoteleiro. Salvador é o grande de escoamento da produção artesanal, onde reúne o maior número de produtores. A ideia é impulsionar essa vitrine. O artesanato é um produto associado ao turismo”, salientou a diretora da Fábrica Cultural, Teresa Carvalho.

