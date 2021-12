Arrastão junino mistura samba e forró no Centro da cidade

>>Confira as opções de arrasta-pé

Enquanto o forró toma conta das festas de São João no interior da Bahia, nesta quinta-feira, 24, nas ruas de Salvador, quem mandou mesmo foi o samba. Cerca de 13 mil pessoas compareceram ao Campo Grande para participar do Arrastão Samba Junino, que agitou a Avenida Sete de Setembro, passando pelo Relógio de São Pedro e a Praça Castro Alves com a animação de dois trios elétricos.

De acordo com um dos organizadores do evento, Jorge Lima, diretor do Bloco Alerta Geral, foram vendidas cerca de duas mil camisas para os foliões, que, pelo segundo ano, puderam curtir a mistura de ritmos em uma festa desse porte no Centro da cidade. Até o ano passado, a folia ficava restrita aos sambões nos bairros.

“Criamos este evento como uma forma de resgatar o samba junino. Os blocos Alerta Geral e Amor e Paixão se uniram para fazer o mesmo percurso do Carnaval no meio do ano. É uma mistura de samba e forró”, explica Lima, que levou para a avenida atrações como o partido alto da banda Fora de Mídia e o forró de Lucy Laura e banda, além da participação de Ninha da Timbalada e Alexandre Guedes da banda Motumbá.

Interior - A beleza das festas juninas tomou conta do interior da Bahia e de Aracaju (Sergipe), onde os moradores se reuniram nas principais praças para dançar, beber e aproveitar as comidas típicas na véspera do dia de São João.

O show de Gilberto Gil foi um dos momentos mais esperados na segunda noite de São João de Senhor do Bonfim (a 375 km de Salvador). O artista participou pela primeira vez da festa que tem atraído pessoas de outras cidades da Bahia e de outros estados.

Em Porto Seguro (a 709 km de Salvador, no extremo sul baiano), não faltaram fogueira, quadrilha e quentão para aproveitar as atrações musicais que se apresentaram nos dois palcos montados nos pontos extremos ao longo da Rua do Mangue, durante os cinco dias de festividades encerrados na madrugada de quinta.

Em Lençóis (a 412 km de Salvador, na Chapada Diamantina), na noite de quarta foi possível encontrar todos os ingredientes do tradicional São João, com famílias visitando parentes e amigos, crianças soltando fogos e concurso de quadrilhas.

Na abertura do São João de Ilhéus (a 451 km de Salvador), mais de cinco mil pessoas brincaram, em clima de alegria e tranquilidade. O cenário da festa, onde se destacava uma enorme sanfona, símbolo do autêntico forró, ganhou um toque de riqueza, porque a organização do evento armou o arraiá junto à Igreja de São Sebastião e ao lendário Bar Vesúvio.

A festa do São João na Barra (a 680 km de Salvador, na região extremo oeste) foi encerrada na noite desta quinta com brincadeiras de pau-de-sebo, quebra-pote e muito forró, e teve o ponto alto no dia 23, com o tradicional desfile dos clubes juninos Curuzu, Riachuelo e Humaitá. O evento é uma alusão à Guerra do Paraguai, que encheu de luzes e fumaça as ruas centrais da cidade, pois, juntos, os clubes soltaram cerca de 15 mil buscapés.

*Colaboraram Cristina Laura (Juazeiro), Cristiano Anunciação (Porto Seguro), Glauco Wanderley (Lençóis), Ana Cristina Oliveira (Ilhéus), Miriam Hermes (Barreiras) e Antonio Carlos Garcia (Aracaju).

