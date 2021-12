Arrastão em ponto de ônibus gera pânico na Av.Tancredo Neves

Dezenas de pessoas que estavam em um ponto de ônibus, na avenida Tancredo Neves, sofreram um arrastão no final da noite desta sexta-feira, 22. A ação criminosa causou pânico entre os pedestres, já que os bandidos estariam armados e agiram de forma violenta.

De acordo com informações de testemunhas, por volta das 20h30, três homens chegaram em um Gol Geração 3 - sendo que um deles estaria usando farda da Coelba - e fizeram o assalto.

Durante a ação criminosa, dois dos suspeitos desceram do veículo e esperaram cerca de três minutos para iniciar o crime. Transeuntes ao perceberem que se tratava de um arrastão saíram correndo à procura de segurança. "Eu senti a maldade neles. Me afastei e, instantes depois, eles iniciaram o assalto", contou uma mulher que preferiu não se identificar.

"Quando eles deram voz de assalto, consegui entrar em um ônibus que estava parado. O motorista desse coletivo não percebeu o assalto porque estava com um fone de ouvido e, por isso, demorou de sair, o que gerou pânico em todos", disse outra pessoa, que conseguiu escapar sem que nenhum dos pertences fosse levado.

As informações inciais indicam que ninguém ficou ferido. Também não houve disparos durante a ação criminosa. O ponto de ônibus fica localizado em frente à Casa do Comércio.

Algumas vítimas, que constantemente estão neste ponto de ônibus, reclamam do policiamento no local. "Ficamos o tempo todo vulneráveis. Ficamos à mercê dos bandidos. Quando mais a gente precisa da polícia, eles nunca estão lá", relatou uma das vítimas do assalto.

Em nota, a Polícia Militar, por meio da 35ª Companhia Independente da PM - responsável por realizar rondas na região -, informa que não houve registro sobre a ocorrência de arrastão na área. Até as 12h deste sábado, o assalto não havia sido registrado pela Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom). A 16ª Delegacia Territorial da Pituba informou que não foi registrada nenhuma queixa do assalto.

