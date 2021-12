'Arraiá Salvador' volta a agitar a capital em junho

Uma das mais animadas festas do período junino retorna este ano à cidade: o Arraiá Salvador - Arraiá da Capitá. O evento agitará o Wet'n Wild nos dias 6, 7 e 8 de junho, com Luan Santana, Saulo, Pablo, Limão com Mel, Estakazero, Mastruz com Leite, Magníficos, Calcinha Preta, Calango Aceso e Asas Livres.

Promovido pelo Grupo A TARDE e Online Entretenimento, com o apoio da TV Record e da Piatã FM e patrocínio do Shopping Iguatemi, da Bahiatursa e da Prefeitura Municipal de Salvador, o evento visa proporcionar muita diversão aos fãs do forró.

A festa também terá as participações de Tomate, Cangaia, Kart Love, Forrozão, Caviar com Rapadura, Polentinha do Arrocha e Dorgival.

Uma cidade cenográfica será montada para "transportar" soteropolitanos e visitantes aos velhos arraiás. Tudo, claro, ao som dos acordes dos melhores sanfoneiros.

A cidade cenográfica contará com sinalização em inglês, pois muitos turistas estrangeiros estarão visitando Salvador por ocasião da Copa do Mundo.

Público

A expectativa é que pelo menos 25 mil pessoas compareçam a cada dia de festa. A última edição atraiu 15 mil pessoas ao Jardim de Alah em 2012. A festa foi iniciada em 1994. Para os apaixonados pelo forró no melhor estilo pé de serra, um segundo palco terá trios forrozeiros tocando à tarde e à noite. O público ainda poderá apreciar os concursos de quadrilhas, com cerca de 20 concorrentes.

"Nosso objetivo é resgatar a tradição junina de Salvador. As quadrilhas, por exemplo, fortalecem a cultura popular", disse o diretor-geral do Grupo A TARDE, André Blumberg.

A meia-entrada custará R$ 35 para a pista (sexta e sábado) e R$ 60 (domingo). A meia-entrada do camarote custará R$ 70 (sexta e sábado) e R$ 170,00 (domingo).

