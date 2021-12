Arraiá do Pirraça é cancelado em decorrência da greve geral

A organização do Arraiá do Pirraça, festa programada para acontecer nesta segunda-feira, 1º, anunciou o cancelamento do evento. Segundo nota, o evento foi adiado devido à greve geral desta sexta-feira, 28.

A festa ia contar com a presença dos músicos Luan Santana, Gusttavo Lima e Aviões do Forró. No comunicado, a empresa explica que a greve deve afetar a segurança e a mobilidade da cidade, o que afeta diretamente a logística de montagem dos shows.

Os clientes devem comparecer, a partir de terça-feira, 2, aos pontos de vendas onde compraram o bilhete para receberem o ressarcimento integral do valor.

