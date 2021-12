Arraiá do Galinho 2015 ganha esquema especial de ônibus

Um esquema especial de transporte público foi montado pela Secretaria de Mobilidade Urbana de Salvador (Semob) para a região da avenida Paralela, em Salvador, no próximo fim de semana, quando acontece mais uma edição do Arraiá do Galinho.

O evento, realizado pela TV Aratu e que conta com parceria do Grupo A TARDE, promete movimentar a capital baiana no sábado, 6, e no domingo, 7, no Wet'n'Wild.

No dia 6 de junho, algumas linhas da Estação Mussurunga passam a rodar com frota máxima para atender o público da festa. São elas: Estação Mussurunga/ Barra 1; Estação Mussurunga/ Barra 2; Estação Mussurunga/ Barra 3; Estação Mussurunga/ Brotas; Estação Mussurunga/ Cabula; Estação Mussurunga/ Ribeira/ São Joaquim; Praias do Flamengo/ Estação Mussurunga R1; Praias do Flamengo/ Estação Mussurunga R2.

Ainda assim, 12 ônibus estarão compondo a frota regular das 20h do sábado até as 4h da madrugada do domingo. Ainda no dia 7, 12 coletivos reforçarão a frota reguladora das 16h às 23h, partindo da Estação Mussurunga.

