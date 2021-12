Arquivo Público suspende atendimento em setembro

Durante o período de 3 de setembro a 14 do mesmo mês, a Seção de Arquivos Colonial e Provincial do Arquivo Público da Bahia suspenderá o atendimento ao público externo. O motivo é a necessidade de realizar procedimentos de serviços técnicos no acervo. Trata-se de um investimento para qualificar o acesso aos fundos documentais.

A Fundação Pedro Calmon orienta aos usuários interessados, de forma a dar continuidade aos trabalhos de pesquisa, sem prejuízo, a programarem a reserva de documentos (máximo de 25 volumes) para a consulta, no período citado, na sala de Consulta de Manuscritos e Impressos do Arquivo Público da Bahia. A reserva dos documentos deve ser feita no período de 20 a 30 de agosto.

adblock ativo