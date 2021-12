Arquivo Público da Bahia suspende atendimento para obras de restauração

O Arquivo Público do Estado da Bahia suspendeu nesta quinta-feira, 17, o atendimento presencial e à distância, assim como as visitas educativas e técnicas, devido às obras de restauração e requalificação do Solar da Quinta do Tanque, onde está a sede da instituição. Estão disponíveis para pesquisa somente as salas de Consulta de Manuscritos e Impressos e Consulta de Microfilmes, que serão fechadas no dia 4 de fevereiro.

A reforma do espaço tem orçamento de R$ 2.301.585,96. A ordem de serviço foi assinada no dia 13 de dezembro de 2018, e contempla a terceira etapa da intervenção, iniciada em 2012. Na época, foi realizada a requalificação do sistema elétrico, lógico e telefônico, no valor de R$ 652.805,00. Já em 2014, foi executada a restauração do telhado, do forro e do assoalho, no valor de R$ 2.164.808,00.

Desta vez, será realizada a construção de anexo para refeitório, depósitos e sanitários com instalações hidrossanitárias e elétrica; instalação de circuito fechado de TV; pintura geral; restauro de todas as janelas e portas; reforma dos sanitários; iluminação externa; comunicação visual; restauração dos elementos arquitetônicos; restauração de bens artísticos móveis e integrados; revisão na estrutura, cobertura e piso; e instalações mecânicas, como elevador de acessibilidade e monta carga.

Ainda não há previsão da retomada do atendimento. Segundo a instituição, “o término das suspensões, assim como antecipação ou prorrogação, dependerá do cronograma a ser definido pela empresa executora das obras”. O Arquivo Público da Bahia, unidade da Fundação Pedro Calmon (FPC), é considerado a segunda instituição arquivista pública mais importante do país. Em primeiro lugar está o Arquivo Nacional do Brasil, vinculado ao Ministério da Justiça.

adblock ativo