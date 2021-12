Arquitetos promovem abraço simbólico no Palácio Rio Branco

O Palácio Rio Branco vai receber um abraço simbólico no dia 18 de maio, às 10h. A ação é promovida pelo Instituto de Arquitetos do Brasil - Bahia (IAB-BA) e tem como objetivo protestar contra a transformação do edifício em um empreendimento privado, já que se trata de uma obra histórica.

O Palácio abriga acervos como o Memorial dos Governadores e a Fundação Cultural do Estado da Bahia. Em 1837, foi sede da República Baiana durante a Sabinada (revolta separatista).

O Palácio Rio Branco é a antiga sede do Governo da Bahia, que atualmente fica no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

adblock ativo