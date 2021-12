Arquitetos fazem ato no Palácio Rio Branco

Abrigando importante acervo histórico com mais de duas mil peças e servindo como pano de fundo de inúmeras fotos dos turistas que chegam a Salvador, o Palácio Rio Branco recebeu um abraço simbólico de membros do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) na Bahia neste sábado, 18. O encontro, que fez até passantes e turistas se solidarizarem e abraçarem a construção, foi uma ação em defesa do edifício histórico, que desde o início do ano é sondado pela empresa portuguesa Vila Galé para que se torne um hotel.

O palácio não é tombado, mas Solange Araújo, presidente do IAB, explica que o instituto já entrou em contato com o Iphan. “Com o tombamento, ao menos o acervo seria preservado, mesmo que fosse vendido para a iniciativa privada”.

Segundo a arquiteta Bamidele Fasoyin, é preciso repensar a importância desses edifícios históricos. “Existe uma cultura da criação de polos para atrair turistas, mas não são criadas condições favoráveis para ele ter o que visitar. Se ignora a demanda desses edifícios, que podem vir a ser locais de diversas atividades”.

Luan Barbosa, turista do Rio Grande do Norte que visita a Bahia pela primeira vez, acredita que existam locais melhores para a construção de hotéis. “E que comprometam bem menos a cultura, não é? Além do que, existem hotéis suficientes aqui, eu consegui achar muito fácil. É preciso mostrar que um lugar desse é cultura e precisamos”.

Por meio de nota, o secretário estadual do Turismo, Fausto Franco, informou que, além de ter “as características originais preservadas, no caso do Palácio Rio Branco, será mantida ainda a visitação pública gratuita, especialmente ao Memorial dos Governadores. Uma das cláusulas do contrato de cessão de uso do imóvel é o investimento na preservação”.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

adblock ativo