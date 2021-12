Arquidiocese inaugura Presépio Monumento nesta segunda

A Arquidiocese de Salvador inaugura nesta segunda-feira, 3, às 19h, no canteiro central da Avenida Paralela, próximo ao Centro Administrativo da Bahia (CAB), o Presépio Monumento. A exposição integra as atividades do Projeto Salvador, Cidade Natal do Brasil, e ficará aberta à visitação até 6 de janeiro, quando as peças serão desmontadas.

Desde 2011, o projeto mobiliza fiéis católicos de toda a cidade com o objetivo de resgatar o sentido natalino centrado no nascimento do Menino Jesus. "Propusemos um projeto, e a cidade aceitou. Para este ano, além do presépio, vamos fazer uma grande festa na Semana do Deus Menino, com celebrações e apresentações artísticas em um único lugar. Será uma grande preparação", afirma o padre Manoel Filho, coordenador da Pastoral Arquidiocesana de Comunicação.

A inauguração será feita pelo arcebispo de Salvador, Dom Murilo Krieger.

