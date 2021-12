Arquidiocese de Salvador realiza campanha para restaurar Galeota Gratidão do Povo

Um dos símbolos da devoção popular, a Galeota Gratidão do Povo deve ter sua restauração concluída ainda neste ano. A embarcação que transporta a imagem do Senhor Bom Jesus dos Navegantes pela Baía de Todos os Santos, nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, desde 1892, é o foco de uma campanha de restauro capitaneada pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, divulgada nesta quarta-feira, 30.

O arcebispo tratou de detalhes sobre a campanha durante uma coletiva realizada nesta manhã, no Largo da Boa Viagem. Além de Dom Murilo, estavam presentes o presidente da Comissão Especial para Restauro da Galeota Gratidão do Povo, padre Aderbal Galvão de Sousa; o pároco da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem e membro da Comissão de Restauro, padre Davi Oliveira Santos; a presidente da Fundação Mário Leal, Tania Scofield; e o capitão dos Portos da Bahia (Marinha do Brasil), comandante Márcio Amaral.

Para participar, os interessados podem doar valores a partir de 1 centavo, pessoalmente ou pela internet. Os depósitos podem ser realizados através de contas da Caixa Econômica (agência: 1032 / op. 003 / conta: 2476-9), Bradesco (agência: 3072 / conta: 8583-9), Banco do Brasil (agência: 2967 - x / conta: 10-8). As doações serão recebidas pela Fundação Dom Avelar Brandão. Outras ações de arrecadação serão realizadas em paróquias e instituições católicas.

"A Galeota carrega consigo um símbolo. Ela carrega o povo. Esse dia de hoje, pra nós, é muito simbólico, e eu tenho certeza de que, com a contribuição e a colaboração do nosso povo, nós vamos atingir o objetivo de colocá-la no mar já no dia 31", ´pontou Dom Murilo.

Na última festa em homenagem ao Senhor Bom Jesus dos Navegantes e à Nossa Senhora da Boa Viagem, pela primeira vez, em 127 anos, a Galeota Gratidão do Povo não fez parte do cortejo marítimo. A embarcação foi embargada pela Capitania dos Portos da Bahia por conta de problemas na estrutura da embarcação, como infiltrações e rachaduras.

