Arquidiocese de Salvador faz recomendações para evitar difusão de coronavírus em missas

A Arquidiocese de São Salvador da Bahia publicou na manhã desta sexta-feira, 28, recomendações para a prevenção de possível difusão do novo coronavírus durante as celebrações e atos nas igrejas.

Em nota, a entidade recomenda a omissão do abraço da paz, a distribuição da hóstia na mão do comungante, além de pedir que os fiéis evitem dar as mãos durante oração do Pai Nosso.

No documento, o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, ainda aconselha que "todos estejam atentos às orientações das autoridades e profissionais da saúde".

