Armas e munições são encontradas escondidas em 'bunker' no bairro de Sussuarana

Armas, munições e coletes balísticos foram encontrados escondidos dentro de um 'bunker' no bairro de Sussuarana, em Salvador. O flagrante aconteceu no final da tarde desta segunda-feira, 6.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), militares faziam ações de reforço entre as localidades Parque Jocélia e Novo Horizonte, quando perceberam um grupo reunido de forma suspeita. Os homens correram quando avistaram as guarnições.

No local os policiais descobriram um bunker utilizado pelos suspeitos. O cão farejador Ajax, especialista em localizar entorpecentes, sinalizou para algo estranho em uma parte com terra mexida.

Bunker foi encontrado com ajuda de cão farejador | Foto: Divulgação | SSP

Dentro do bunker foi encontrado um fuzil modelo AR-15, uma submetralhadora calibre 9mm, uma espingarda calibre 12, carregador, munições, quatro coletes balísticos e pinos vazios utilizados para embalar drogas.

