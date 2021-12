Armas e drogas são apreendidas no Arenoso e Av. Barros Reis

Foram apreendidas armas, drogas e munições em ações realizadas pela Polícia Militar entre a noite de quinta-feira, 5, e a madrugada de sexta-feira, 6, em diferentes pontos da cidade de Salvador. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), os materiais ilícitos foram encontrados no bairro Arenoso e na Avenida Barros Reis, próximo à estação do metrô.

Durante a 'Operação Alvorada', nas primeiras horas desta sexta, a polícia percebeu Cleidson Paranhos dos Santos em companhia de outros suspeitos, na entrada do bairro Arenoso. Cleidson tentou fugir, mas acabou alcançado pelos policiais, que encontraram maconha, cocaína, duas pistolas – uma de calibre 40 e outra com numeração raspada – um carregador, seis relógios, cadernetas com anotações do tráfico de drogas e luvas.

Um menor de idade foi apreendido e um homem ainda não identificado foi conduzido para o Grupo de Repressão a Roubos a Coletivos, na noite de quinta-feira, 5. A dupla foi flagrada com um simulacro de arma, na região da Avenida Barros Reis.

