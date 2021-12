Armas e drogas são apreendidas dentro de casa em Campinas de Pirajá

Armas, munições e drogas foram apreendidas nesta quinta-feira, 16, dentro de uma casa no bairro de Campinas de Pirajá, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, o local estava sendo usado para planejar um assalto a banco. Os suspeitos conseguiram fugir.

No imóvel, foram encontrados 25 tabletes de maconha prensada, um pacote com pasta base e outro com 50 pinos de cocaína, cinco pacotes com crack, uma espingarda calibre 12, uma pistola 9 mm, dezenas de munições, anotações do tráfico e dois carregadores de submetralhadoras.

Ainda de acordo com a polícia, os policiais acharam uma nota de R$ 20 parcialmente queimada, o que pode ter sido tirada de algum caixa eletrônico explodido recentemente.

A ação foi um desdobramento da operação que prendeu de Marílio dos Santos, apontado como líder do tráfico de São Sebastião do Passé, José Cláudio Mota dos Santos e de Paulo Sérgio Conceição Ferreira, suspeitos de integrar organização criminosa que controla o tráfico em Marechal Rondon, Osório, Alto do Cabrito e em algumas cidades da região metropolitana (RMS). As prisões ocorreram na última sexta-feira, 10.

