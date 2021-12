Armadilha contra Aedes será produzida

A armadilha contra o mosquito Aedes aegypti deve começar a ser distribuída pelo país a partir do segundo semestre deste ano. Ainda em fase de testes, o protótipo do equipamento desenvolvido pela Faculdade de Tecnologia Senai-Cimatec e pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesab) é mais uma arma contra o transmissor da tríplice viral dengue, chikungunya e zika.

Segundo o subsecretário da Sesab, Roberto Badaró, o momento é de buscar parceiros para a fabricação. "Estamos em contato com a Braskem e investidores estrangeiros e iremos definir em um mês quem irá assumir a produção", contou. A empresa interessada, segundo estimativas da Sesab, terá que investir entre R$ 10 milhões e R$ 20 milhões para fabricar o produto.

A meta é que o governo seja o primeiro cliente da indústria que for produzir. "O Ministério de Ciência e Tecnologia sinalizou o interesse de fazer da armadilha mais uma estratégia de combate ao mosquito no país. São quatro milhões de residências e o objetivo é entregar em 70% delas", afirmou o subsecretário da Sesab.

A partir de um protótipo-conceito enviado pelo técnico da Sesab, o biólogo Eduardo Oyama, a equipe de engenheiros do Senai-Cimatec desenvolveu um equipamento com foco na eficiência, viabilidade econômica e forma de produção.

O processo foi concretizado em duas semanas e o custo unitário é R$ 5. Há duas semanas, 23 unidades do protótipo foram instaladas pela cidade para avaliar a eficácia. O levantamento sobre os testes devem ser concluídos em duas semanas.

No entanto, a armadilha já vem mostrando resultados satisfatórios. "Em todos os locais, os mosquitos foram atraídos", disse o professor líder técnico da área de projetos mecânicos do Senai-Cimatec, o engenheiro mecânico Walter Beal.

Ainda de acordo com o engenheiro do Senai-Cimatec, são necessárias, em média, três armadilhas por imóvel. "O mosquito não coloca os ovos em um lugar só. A recomendação é que sejam colocadas em ambientes externos, com sombra e fora do alcance de animais e crianças", explicou.

Ao contrário da armadilha feita com garrafa PET, o novo projeto não permite a entrada espontânea de água. O recipiente precisa ser aberto e abastecido. Assim, não há risco de virar um criadouro. O vasilhame deve ser abastecido a cada dois dias para que fique sempre cheio.

Composição

A armadilha é composta de três peças: o vasilhame onde a água é colocada, o funil inclinado e a tampa. O protótipo é feito em polipropileno. O produto final será feito de acrílico e de poliamida.

O mosquito é atraído pela tampa escura (na cor preta) que oferece a proteção necessária para desenvolvimento da larva. No contato com a água, os ovos são depositados e eclodem.

A larva, em sua primeira fase, desce pelo funil em busca de alimento e, quando, retorna para respirar na superfície - já que o sistema de vedação não permite a entrada de ar -, acaba morrendo afogada. "A larva sobe em uma linha reta e não consegue alcançar a abertura do funil inclinado", explica o engenheiro mecânico Walter Beal.

Cinco profissionais estão envolvidos no processo de construção da armadilha. O próximo passo, segundo o engenheiro do Senai-Cimatec, é a fabricação dos moldes das peças que formam a armadilha. "A meta é fabricar, inicialmente, 30 mil peças e repassar a tecnologia para a empresa baiana que for produzir em larga escala", contou o engenheiro.

No mais recente boletim epidemiológico emitido pela Sesab, no dia 26 deste mês, 40 municípios apresentam registros das três doenças. Este ano, até o dia 12 de abril, a dengue, a chikungunya e a zika somam 93.146 notificações (sendo 42.633 foram casos confirmados de dengue) na Bahia.

Em Salvador, 2016 (até abril) conta com 1.309 casos confirmados de dengue e há 605 casos suspeitos: 478 de zika e 127 de chikungunya.

