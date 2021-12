Arma que matou estudante da Ufba foi comprada em feira

A arma utilizada para assassinar o estudante da Universidade Federal da Bahia (Ufba) Charles Muller Silva dos Santos, 21 anos, foi comprada por R$ 1.200 na "Feira do Rolo", na Baixa do Fiscal (Cidade Baixa), em Salvador, segundo informou o adolescente de 17 anos, que assumiu ter disparado na vítima por ela ter reagido ao assalto.

O menor foi ouvido na Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), nesta quarta-feira, 2, onde voltou a confessar o crime. De acordo com a delegada Claudenice Maio, o adolescente, que já tem passagens por roubo de carros, adquiriu a arma (um revólver calibre 38) para praticar assaltos.

Ele e o comparsa, o auxiliar de serviços gerais Lailson Santos dos Santos, 20, foram presos na tarde de terça-feira, 1º. Lailson foi detido quando chegava ao local de trabalho, no bairro de Patamares. Já o menor foi apreendido em um ponto de ônibus na Avenida Cardeal da Silva.

A dupla chegou ao local do crime em um táxi. Segundo a polícia, Lailson foi o primeiro a descer do táxi e abordar a vítima, dando voz de assalto. O estudante reagiu a abordagem, e o adolescente, que veio em seguida, atirou na cabeça da vítima.

A dupla informou ter jogado a arma do crime, junto com a chave do carro de Charles, no mar de Amaralina, mesmo bairro onde o veículo do estudante (um Celta) foi localizado.

Os dois criminosos teriam sido identificados a partir das imagens registradas por uma câmera de segurança instalada na Residência Universitária Frederico Perez Rodrigues Lima, que flagrou o momento do crime, que ocorreu na ladeira transversal da Avenida Garibaldi, na última sexta-feira, 28.

Lailson vai responder pelo latrocínio. O adolescente foi encaminhado ao Ministério Público.

adblock ativo