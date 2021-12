Arma italiana é encontrada com homem morto durante confronto com a PM

Um homem foi morto após trocar tiros com policiais na noite desta segunda-feira, 4. O caso aconteceu na localidade "Planeta dos Macacos", em São Cristóvão, em Salvador. Os militares encontraram uma arma de fabricação italiana com o suspeito, que ainda não foi identificado.

O tiroteio começou depois que a guarnição das Rondas Especiais (Rondesp) viu um grupo de homens vendendo drogas na região. O ferido chegou a ser socorrido para o Hospital Menandro de Faria, em Lauro de Freitas, mas ele não resistiu.

A guarnição apreendeu, além da pistola da marca Bereta, calibre 9mm - de uso restrito das Forças Armadas e da Polícia Federal - 57 porções de maconha, três pinos de cocaína e R$ 100 em espécie.

No dia 9 de novembro, outras quatro armas estrangeiras foram apreendidas. As pistolas de fabricação turca, foram localizadas no Conjunto Habitacional São Cristóvão, na mesma região do Planeta dos Macacos.

As armas foram encaminhadas para a 12ª Delegacia Territorial (DT/Itapuã).

"Nos chama atenção a facilidade da entrada de armas estrangeiras no Brasil. É comum apreendermos armas turcas, italianas e norte americanas.", disse o comandante do policiamento na Região Integrada de Segurança Pública (Risp) Atlântico, coronel Francisco Kerjean Lopes.

