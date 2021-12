Arma argentina é encontrada com homem morto durante confronto com PMs

Douglas Teles Costa foi morto após trocar tiros com a Polícia Militar (PM-BA) na tarde do sábado, 8, no bairro de São Gonçalo, em Salvador. Com o suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na região, os policiais encontraram uma arma de fabricação argentina.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), equipes 23ª Companhia Independente (CIPM/Tancredo Neves) faziam rondas na localidade do Alto do Santo Antônio quando foram recebidas a tiros. No revide, Douglas Teles foi atingido e levado para o Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos.

Com ele, os PMs encontraram um revólver calibre 38 fabricado na argentina, munições, nove pinos de cocaína, duas porções de maconha, entre outros itens. Ele tinha denúncias de moradores daquele bairro por uso de armas e venda de drogas. Equipes da 23ª CIPM seguem na localidade à procura de outros suspeitos.

adblock ativo