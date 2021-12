Arena Fonte Nova será palco de festa eletrônica neste domingo

Arena Fonte Nova será palco para o projeto 'Som e Sunset' que será realizado neste domingo, 2, a partir das 16hrs.

A festa é cenário para os amantes da música eletrônica e entre os principais convidados está o renomado Dj Alok, um dos grandes ícones da música eletrônica brasileira. Sua versatilidade fez o DJ implacar sucessos como 'Hear me Now', 'Ocean ' e o seu mais novo sucesso 'Favela', que conta com a participação da cantora norueguesa Ina Wroldsen.

Além dele, os DJ's Brian Cohen e Pedro Lucas (Pelu), que compõem a dupla Selva, irão também apresentar uma setlist com seus maiores hits, incluindo o single 'I miss you', em parceria com o Dj Alok.

Já para os amantes do forró estilizado, o cantor cearense Jonas Esticado dará um ar diferente a festa com um show que trará no seu repertório hits da sua carreira, como a música "Contrário", que faz parte do "EP do Esticado", lançado recentemente.

Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias do Shopping da Bahia, nos balcões Pida! ou através dos sites www.linebilheteria.com.br e www.ticmix.com.br.

