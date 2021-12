Arena Fonte Nova recebe festa beneficente neste sábado

Com o objetivo de arrecadar doações para o Hospital Martagão Gesteira e a Associação de Amigos do Autista (AMA), a Arena Fonte Nova recebe neste sábado, 14, a partir das 16h, a "Festa de aniversário de 50 anos mais solidária e animada do mundo".

O evento é organizado pelo médico Walter Viterbo, que aproveitou a ocasião do seu aniversário para incentivar os convidados a doarem.

"O objetivo maior da festa será despertar e promover a solidariedade. O valor que seria investido em um presente, sugeri que o convidado faça uma doação direta ao hospital. Além disso, a renda líquida arrecadada com as camisas e consumo nos bares também será revertida para a AMA", explica o anfitrião.

Em clima de micareta - com um ambiente que simula ruas de uma cidade do interior, com bares e foodtrucks -, os participantes do evento vão receber camisas personalizadas do Bahia e do Vitória e curtir os shows da Banda Ah e Faustão.

adblock ativo