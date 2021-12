Arena Fonte Nova promove terceira edição de festa natalina beneficente

No próximo dia 19 de dezembro (quinta-feira), a Arena Fonte Nova realiza a terceira edição do 'Fonte de Natal'. Um evento beneficente, voltado para a comunidade, que tem o objetivo de reunir as famílias para celebrar a chegada do Natal. Os portões serão abertos partir das 17h e a Praça Sul será transformada em um espaço de entretenimento com apresentação teatral, coral natalino, fanfarra, parque infantil além da chegada do Papai Noel.

Promovido pela Arena Fonte Nova com apoio de patrocinadores, o Fonte de Natal deve receber em torno de três mil pessoas esse ano. Uma banda de sopro dará as boas-vindas, animando a parada natalina com personagens encantados.

Entre as atrações já confirmadas na programação estão o Grupo Animayuno com um Show de Natal, a Banda Marcial Fanesva e o Coral Sons da Terra. Além disso, haverá a participação de Tio Paulinho com contação de histórias, brinquedos infláveis, espaço Kids, oficinas de pintura de rosto e mosaico. O ponto alto da festa será a chegada do Papai Noel, quando haverá a distribuição de brinquedos para as crianças presentes.

