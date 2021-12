Arena Fonte Nova é palco de festa natalina nesta quarta-feira

A partir das 17h desta quarta-feira, 19, acontecerá a segunda edição do Fonte Natal. O evento gratuito* será realizado na praça sul da Arena Fonte Nova, na ladeira da Fonte das Pedras, em Salvador. Durante o festejo natalino, o público terá acesso a brincadeiras e serviços nas áreas de saúde e cidadania. A expectativa é que o evento atraía cerca de cinco mil pessoas.

A chegada do Papai Noel será o ponto alto do evento. Além disso, o coral Neojiba, composto por 40 crianças entre 7 e 14 anos e regido pelo maestro Alcidces Lisboa, fará uma apresentação especial com a participação do cantor sertanejo Danniel Vieira.

Haverá também apresentação da fanfarra "A Barca Tricolor", truques de ilusionismo de "Cortez - O Mágico" e participação do grupo Filó Brincante, com atuação do "Auto de Natal - o Boi e o Burro a caminho da Felicidade". A meninada ainda poderá desfrutar do parque infantil do Tio Paulinho e participar de oficinas de pintura de rosto e mosaico.

Ocorrerá ainda ações do Instituto Mix de Profissões, com serviços de beleza da Universidade Salvador (Unifacs), e com prestações de serviços de saúde e cidadania da Secretaria Municipal da Saúde, com testes e campanhas de prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs).

