Arena Fonte Nova adota o azul em novembro

Em reforço à campanha Novembro Azul, que procura orientar os homens para os riscos e o combate ao câncer de próstata, a Arena Fonte Nova adotou uma iluminação especial.

Em nota, a assessoria de imprensa informou que, até quarta-feira, 19, quem passar em frente ao estádio, das 18h às 21h, poderá observá-lo "vestido" de azul.

Em todos os jogos deste mês, os telões da Arena Fonte Nova transmitirão vídeos antes da partida e durante os intervalos, com mensagens sobre a importância do diagnóstico precoce.

O Núcleo de Oncologia da Bahia (NOB) e o Instituto Lado a Lado pela Vida, em parceria com a arena, também são responsáveis pela ação, que distribui panfletos aos torcedores, no ato da compra do ingresso, com informações sobre prevenção.

A clínica AMO - Assistência Multidisciplinar em Oncologia - também iluminou suas sedes com a cor azul. Uma das ações promovidas pela clínica será uma partida de futebol na quadra de futsal do Clube Espanhol.

Durante o jogo, uma juíza com um uniforme azul dará cartão azul ao preconceito dos homens contra medidas de prevenção ao câncer de próstata, como o exame de toque.

Idade

Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), no Brasil, o câncer de próstata é o 2º mais comum entre os homens (atrás do câncer de pele não melanoma).

A idade é fator de risco para esse tipo de câncer, já que tanto a incidência como a mortalidade aumentam após os 50 anos, de acordo com o Inca.

