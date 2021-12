Arena do Festival Virada Salvador passa por inspeção

Técnicos da Defesa Civil de Salvador (Codesal) realizaram na manhã desta terça-feira, 13, uma inspeção no cenário onde será realizado o Festival Virada Salvador 2019, no bairro da Boca do Rio. Dez profissionais do órgão fizeram uma varredura na Arena Daniela Mercury.

A ação teve como objetivo trazer informações para a segurança dos participantes do evento. O Festival da Virada ocorre entre os dias 28 de dezembro a 1º de janeiro, e é o segundo produto turístico de Salvador, ficando atrás apenas do Carnaval.

