Arena Aquática vai disponibilizar 700 vagas em junho

A Arena Aquática vai disponibilizar, a partir de junho, 700 vagas para crianças, adultos e idosos. O espaço da prática de esportes fica localizado no bairro da Pituba. De acordo com a Prefeitura de Salvador, a estimativa é que 2.100 pessoas sejam contempladas que até o final deste ano.

As aulas ocorrem semanalmente e a cada hora, das 6h às 18h. As segundas, quartas e sextas os ensinamentos são destinados às turmas de aperfeiçoamento, já as terças e quintas, são feitas aulas de iniciação e adaptação à natação e de hidroginástica. Os que se destacarem nas aulas poderão migrar da piscina semiolímpica para a olímpica e também de integrar a equipe competitiva do espaço.

A Arena Aquática atualmente possui quatro professores, seis estagiários e o gestor técnico.

