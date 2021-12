Áreas de risco serão monitoradas por prismas

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) vai instalar 100 prismas em áreas de riscos de deslizamentos em Salvador no próximo dia 11. Os prismas são equipamentos responsáveis por indicar movimentações da terra ou imóveis no local instalado.

Segundo o pesquisador e engenheiro Rodolfo Mendes, do Cemaden, o projeto funcionará, inicialmente, de forma experimental: "Após dois ou três anos, será executado de forma operacional".

O sensor geotécnico que emite sinal infravermelho, para ser refletido nos primas instalados nas encostas e morros, é chamado de Estação Total Robotizada (ETR). Ela é responsável por captar as movimentações que serão refletidas pelos prismas.

Na capital

A ETR de Salvador será instalada na sede do Hospital Naval, no Comércio. Posteriormente, outras quatro também serão implantadas no bairros de Alto da Terezinha, Bonjuá, São Marcos e Baixa do Fiscal.

O sistema registra e envia as informações via internet para o Cemanden, que acompanha e monitora qualquer risco de deslizamento das encostas.

Os equipamentos possibilitam estudar e identificar momentos preliminares e críticos que antecedem o resvalo. A partir daí, obtém-se dados com maior confiabilidade para a emissão de alertas de riscos.

O critério de escolha dos municípios onde os equipamentos serão instalados foi dado pelo fator climático de cada região. A seleção foi feita com base no histórico de desastres naturais e seus impactos socioeconômicos da localidade.

Pluviômetros

Pluviômetros são aparelhos que medem a quantidade de chuva antecipada, durante um determinado tempo e local. Conforme Rodolfo Mendes, Salvador já possui 15, automáticos, instalados em locais próximos a áreas de risco de desastres naturais. Outros 15 pluviômetros ainda serão implantados e, diferentemente dos atuais, terão sensores de umidade.

O diretor-geral da Codesal, Alvaro Silveira, explica que os pluviômetros informam, em tempo real, o volume de água. "A partir da informação, a Defesa Civil recebe o alerta em momento de chuva. Esses alertas são classificados em quatro estágios", esclarece Silveira.

Os estágios são divididos em baixo (detecção de chuvas fracas), médio (caracterizado por chuvas moderadas), alto (chuvas fortes e encaminhamento de técnicos para o local para verificar as condições) e muito alto (onde se aciona as sirenes).

Índices de chuva

No mês passado, o índice de chuvas em Salvador atingiu 43,2% da média histórica registrada nos meses de março. Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o índice pluviométrico registrado na capital no último mês de março foi de 65,5 mm.

"Os meses de abril e maio são aqueles com maiores índices pluviométricos. É comum, nesta época, a ocorrência de muito volume de chuva em um curto espaço de tempo", explicou Cláudia Valéria, meteorologista do Inmet na Bahia.

Segundo ela, a tendência para o mês atual é de aumento do índice de chuvas em relação ao mês passado.

