Áreas de pontos turísticos têm problemas a 17 dias da Copa

Durante a Copa do Mundo, que será realizada de 12 de junho a 13 de julho, estima-se que 670 mil brasileiros e estrangeiros visitem Salvador. No entanto, a 17 dias para o início do evento, alguns dos principais pontos turísticos da cidade ainda sofrem com problemas estruturais.

A equipe de reportagem de A TARDE passou pelo Farol da Barra, Elevador Lacerda, Mercado Modelo, Pelourinho, Ponta do Humaitá e Itapuã. Foi constatada a existência de lixo acumulado, obras inacabadas, depredações, falta de segurança e presença de moradores de rua e pedintes.

Na área próxima ao Elevador Lacerda, o cenário ainda chama a atenção de turistas, mas não corresponde à imagem retratada nos cartões postais da cidade.

Na rampa do Mercado, lixo e entulho se acumulam. Próximo aos barcos atracados, restos de alimentos e embalagens plásticas estão prestes a cair no mar.

Em nota, a prefeitura informou que uma equipe da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal) será enviada ao local nos próximos dias para avaliar os problemas apontados pela reportagem.

"Entretanto, nenhum reparo poderá ser feito até a Copa, porque o efetivo da Desal está promovendo ações na região do entorno da Arena Fonte Nova, que envolve a recuperação e requalificação de passeios, guarda-corpos e corrimãos", informou o órgão municipal.

