Áreas de deslizamento serão requalificadas em até 45 dias

As localidades do Barro Branco (San Martin), São Caetano (ao fundo da garagem da empresa de ônibus São Luiz) e Bom Juá (Marotinho), as mais atingidas por deslizamentos de terra após as chuvas do último dia 27, vão passar por obras de requalificação.

A previsão é que as intervenções nessas áreas sejam iniciadas dentro de, no máximo, 45 dias.

De acordo com o secretário de Infraestrutura e Defesa Civil de Salvador, Paulo Fontana, as obras compõem um projeto de recuperação dessas comunidades, que já está sendo elaborado em conjunto com as secretarias municipais.

No projeto, estão previstas demolições de imóveis condenados pela Defesa Civil de Salvador (Codesal) e que oferecem riscos de desabamento. O estudo vai contemplar, ainda, a construção de estruturas para contenção das principais encostas.

Demolições



Dentre as edificações que devem ser demolidas em caráter emergencial está um prédio localizado em São Caetano que teve a estrutura de fundação exposta depois do deslizamento de terra no Barro Branco.

"Priorizar esses três locais não significa que outros bairros da cidade não serão contemplados. Porém, nesses três, essas obras são mais urgentes, pois configuram áreas de maior risco de novos desastres", afirmou o secretário municipal.

As intervenções vão contemplar, ainda, o redirecionamento do esgotamento sanitário e do sistema de drenagem pluvial, que, anteriormente, eram despejados diretamente no solo.

"Para isso, já está sendo realizado um estudo avançado do solo desses locais. A intenção é avaliar qual a situação de cada região e quais ações deverão ser priorizadas para acelerar as obras", explicou.

Financiamento



O gestor municipal ainda não sabe estimar a quantia que deverá ser gasta na execução dos serviços. Mas, de acordo com ele, as intervenções poderão ser custeadas com recursos provenientes da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional.

O órgão federal reconheceu, na última semana, situação de emergência em cinco prefeituras-bairro de Salvador - subúrbio, Cajazeiras, Liberdade, Cabula e Pau de Lima -, o que oferece ao município a possibilidade de solicitar ajuda para executar ações de socorro, assistência e estabelecimento de serviços essenciais.

"Caso essa verba não seja suficiente ou não contemple totalmente o projeto, serão utilizados recursos municipais para que elas sejam devidamente executadas", disse Paulo Fontana.

