Área do Imbuí e Paralela terá novo viaduto nesta segunda

Mais um viaduto do complexo viário do Imbuí (sentido Imbuí-Paralela) e a via marginal que liga o viaduto da Av. Luís Eduardo Magalhães ao Imbuí serão inaugurados nesta segunda-feira, 18. O objetivo principal é desafogar o tráfego na Av. Paralela.



O primeiro, com 380 m, facilitará o acesso ao Centro da cidade, dispensando o uso do o retorno próximo ao supermercado Extra, onde termina a segunda obra a ser entregue. A obra integra o conjunto do qual faz parte o viaduto de Narandiba, que foi inaugurado há pouco mais de dois meses.



Este liga o bairro ao Imbuí, que atualmente tem fluxo médio de 800 veículos por hora, segundo dados da Transalvador, passando pelas duas faixas dos 172 m.



Da Paralela ao aeroporto, para chegar aos bairros de Narandiba, Doron, Engomadeira e Tancredo Neves, o condutor não precisa mais utilizar os retornos da avenida.

Seguindo pela Av. Jorge Amado, é só acessar a rua do Centro Comercial Imbuí e entrar à esquerda no final da via para chegar ao viaduto.





