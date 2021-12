Área de posto de gasolina será entregue ao governo

Cícero Monteiro (secretário de Desenvolvimento Urbano), pelo governo, e Sílvio Perazzo, pela Petrobras, assinaram na quinta-feira, 17, o acordo para a retirada dos três postos de gasolina do canteiro central da Avenida Paralela.

Está acertado o seguinte:

1 - A Petrobras entregará a área do Posto 1 neste sábado, 18. Na última quinta, já foi pedida a licença da prefeitura para a retirada dos tanques.

2 - Os postos 2 e 3 sairão assim que o governo precisar, para as obras do metrô ou do túnel Pinto de Aguiar-Gal Costa.

*Coluna Tempo Presente (17/05/2013)

