Área de esporte e lazer, Parque dos Ventos é inaugurado na Boca do Rio

Foi inaugurado, nesta sexta-feira, 6, o Parque dos Ventos, localizado na orla da Boca do Rio, em Salvador, onde funcionava o antigo Aeroclube. Estiveram presentes na inauguração autoridades como o prefeito ACM Neto, o vice Bruno Reis e o secretário da Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis), André Fraga.

Com a proposta de funcionar como um centro esportivo voltado para atletas profissionais e amadores, o Parque dos Ventos conta com estrutura para a prática de esportes como skate, rapel, escalada, além de ciclismo, pump track, parkout. O equipamento tem também parque infantil, tabelas de basquete, quadra de vôlei, área para contemplação e piquenique, anfiteatro com capacidade para até 150 pessoas, além de passeio para a realização de caminhada e área de patins.

O atleta Denilson Samuel, de 19 anos, joga basquete há quatro anos e foi conferir o espaço e praticar um pouco. Ele, que é morador da Boca do Rio, foi incentivado pelo treinador a comparecer à inauguração. "É um espaço para vim várias vezes, é muito bom para treinar e se divertir", contou.

Skatista há 30 anos, Juraildson Conceição, 37, é atleta na categoria Master. Morador do Cabula, ele contou que antes era muito difícil ser skatista, por conta da discriminação. Além disso, os espaços para a prática do esporte eram raros na cidade.

"Antes a gente tinha que sair de Salvador e ir para Camaçari ou Lauro de Freitas, porque eram os únicos locais com pista de skate. As pistas, antes, a gente fazia na rua, nos picos, segurando no ônibus... Hoje o skate é mais profissional e visto", relatou Juraildson Conceição.

Inauguração contou com presença do prefeito ACM Neto e outras autoridades | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Segundo o prefeito ACM Neto, a cidade de Salvador continua reencontrando o espaço público, com as pessoas podendo aproveitar o município de maneira plena.

"É um novo espaço de lazer para os moradores de Salvador, mais um parque valorizando, também, o nosso meio ambiente, elementos que são fundamentais para a sustentabilidade da cidade", declarou ACM Neto, comemorando o investimento feito pela prefeitura de Salvador.

O secretário da Secis, André Fraga, contou que logo quando chegou na cidade o Aeroclube era um dos pontos mais frequentados de Salvador e acabou sendo abandonado depois. "Valia a pena transformar em um parque", lembrou.

"Foi mudada a realidade dessa área. Primeiro fizemos uma grande intervenção no espaço a frente, que hoje é a Arena Daniela Mercury, onde, para nossa honra, realizamos o maior Festival da Virada, o maior Réveillon. Aqui atrás, hoje motivo de orgulho da Bahia, temos o Centro de Convenções", apontou o vice-prefeito Bruno Reis.

ACM Neto ainda disse que o espaço poderia receber eventos públicos ou privados, porém, o foco maior é a prática de esportes.

