Área de antigo aeroclube pode virar parque aquático

A área onde funcionava o Aeroclube Plaza Show, na Boca do Rio, pode virar um parque aquático. Desde 2013, era prevista a construção do shopping Bosque e consequente geração de 3,8 mil empregos diretos, porém o grupo Jereissati (investidor do projeto) nem iniciou as obras.

O prefeito ACM Neto comentou sobre a provável construção de uma filial do parque Beach Park, de Fortaleza, no local durante a abertura dos trabalhos da Câmara Municipal, nesta terça-feira, 2: "Estou em negociação com um grupo que poderia assumir esse empreendimento, que, se der certo, seria um gol de placa para a cidade".

Segundo o governante, ele ainda não pode falar sobre o assunto, pois antecipar alguma informação poderia "prejudicar o desfecho das negociações".

