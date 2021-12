Área da Pituba ganha projeto de segurança

Foi lançado nesta terça-feira, 20, no bairro da Pituba, o projeto Vigilância Participativa, uma iniciativa dos Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs) em parceria com as polícias Militar e Civil.

O projeto se destina a capacitar porteiros e vigilantes de condomínios para coibir ações de criminosos. Os profissionais recebem curso de ações preventivas, de seis horas, com noções básicas de segurança e direito.

Além disso, são orientados a utilizar um número específico para acionar a polícia, a fim de que o tempo de resposta seja menor do que o habitual, quando usado o 190. "Essa parceria entre comunidade e polícia é mais uma ferramenta usada dentro do conceito de modernização da polícia para diminuir o número de ocorrências", afirmou o tenente-coronel Saulo Roberto dos Santos, comandante da 13ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Pituba).

Além da Pituba, os bairros atendidos pelo projeto são Barra, Rio Vermelho, Boca do Rio, Imbuí e CAB/Alphaville. De acordo com a assessoria de comunicação da Polícia Militar, o projeto já formou 3 mil agentes de portaria.

Entusiasmo

Somente no bairro da Pituba, foram 900 profissionais capacitados e mais 250 estão previstos para participar do curso no final deste mês. A presidente do Conseg da Pituba, Carmen Angélica Santana, acredita que esta iniciativa é extremamente importante para manter a segurança do bairro. "Estamos vivendo uma onda de violência muito grande e precisamos de ações como esta para prevenir nossa integridade física e emocional", avaliou.

Segundo o comandante da 11ª CIPM/Barra, major Edmundo Assemany, a unidade (que atende Graça, Barra e Vitória) trabalha com o diferencial de formar moradores e administradores dos condomínios.

"Durante os cursos, os porteiros se queixavam sobre a falta de entendimento dos moradores, ou seja, era exigido eficiência, mas tinha que cumprir procedimentos de segurança. Então, resolvemos estender o curso para que os moradores e administradores também saibam o que fazer para evitar ações de criminosos e saibam agir nestes casos", conta o major.

Este público será orientado, por exemplo, a implantar uma "vaga de emergência", que funcionará como um sinal de alerta de alguma situação de risco.

Periferia

Segundo a assessoria de comunicação da PM, comunidades de bairros populares interessadas no projeto devem "provocar" o corpo policial para a implantação, que poderá ser estabelecido mediante solicitação do Conseg local ou associação de moradores à companhia de polícia da área.

